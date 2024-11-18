Вот уже несколько дней как российские и армянские СМИ муссируют видеоролик, на котором запечатлена группа студентов-азербайджанцев Московского финансово-юридического университета (МФЮУ), которая выкрикивает лозунг «Yaşasın Azərbaycan!» (в переводе означает «До здравствует Азербайджан!»).

Однако российские и армянские СМИ преподносят этот лозунг как «Аллаху Акбар» и призыв к насилию против русских, хотя на видеоролике подобного не слышно и в помине.

В связи с этим группа студентов-азербайджанцев МФЮУ обратилась с видеобращением, в котором отметила, что видеоролик был снят 14 ноября во время мероприятия «Моя маленькая и большая родина», где выступали представители разных национальностей. С этим и связано, что студенты кричали «Yaşasın Azərbaycan!». Этот момент был запечатлен на видео, которое с 16 ноября начали распространять в российских телеграмм-каналах с провокационным искажением сути происходящего.

В свою очередь это вызвало резонанс. Дело дошло до того, что руководство МФЮУ подняло вопрос об исключении из вуза студентов-азербайджанцев, а Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

По мнению Следственного комитета, группа лиц с флагами Азербайджана выкрикивала экстремистские лозунги, в связи с чем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 205.2 УК РФ.

Как сообщил в беседе с # вице-президент Союза азербайджанцев России Эльнур Гусейнов, при разбирательстве было выявлено, что никаких экстремистских высказываний со стороны студентов не было. «Эти студенты являются гражданами России азербайджанского происхождения, многие здесь родились. Меня удивляет, что распространившие этот видеоролик новостные сайты даже не потрудились узнать, что же на самом деле кричат студенты на азербайджанском языке. Ведь на кадрах четко слышно, что они кричат: Yaşasın Azərbaycan!

Буквально на пустом месте создали проблему для студентов, которым грозит отчисление из вуза. Они не совершили никаких правонарушений, и здесь явно видна информационная атака со стороны недоброжелателей Азербайджана, которые не гнушаются подобными низкопробными методами для очернения азербайджанского народа и разжигания межнациональной розни. Если и нужно возбуждать уголовное дело, то не в отношении студентов, а тех, кто клевещет на них, распространяя искаженную и провокационную информацию», — заявил он.

По его словам, подобное недопустимо по отношению к гражданам России азербайджанского происхождения. «Согласно законодательству азербайджанцы являются коренным народом в РФ. Мы готовим письмо в Роскомнадзор и правоохранительные органы с одной целью, чтобы опубликовавшие провокационный материал сайты удалили его и извинились за клевету. Хотелось бы отметить, что в этом нам также оказали помощь со стороны Азербайджанской молодежной организации России и Азербайджанской общины Москвы», — сказал Э.Гусейнов.

Как видим в отношении азербайджанского народа в очередной раз была совершена провокация. Останется ли она безнаказанной покажет время…