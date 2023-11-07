Сотрудники российской разведки, изгнанные из стран Евросоюза после вторжения России в Украину, обратились с коллективным обращением к президенту Владимиру Путину. В письме, которое публикует The Insider, они выразили недовольство тем, что в России для них нет достойной работы, а для их детей — мест в школах и детских садах.

Офицеры, служившие до войны в дипмиссиях, подчеркнули, что для многих семей переезд на родину стал личной трагедией. «Многие офицеры-разведчики, несущие нелегкую, а порой и рискованную службу в дипломатических представительствах Российской Федерации, были вынуждены покинуть европейские страны. […] Нам говорят: «Потерпите, и все уладим в ближайшее время». Многие жены, а у почти всех высшее образование, сами пошли трудоустраиваться, но достойных профессий и зарплат просто нет», — говорится в письме.

Многие из изгнанных офицеров пытались найти работу в российских посольствах в различных странах мира, но и здесь столкнулись с нехваткой мест и конфликтами с коллегами из СВР и ФСБ. Попытки решения проблемы путем расширения штатов посольств или сокращения сотрудников МИД сталкиваются с сопротивлением со стороны министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Уже за первый год после вторжения России в Украину российская разведка за рубежом понесла больший урон, чем за весь период после окончания холодной войны, оценивали ситуацию сотрудники западных спецслужб и правительств. По словам директора службы внешней разведки Финляндии Антти Пелттари, возможности России оказались сильно подорваны из-за массовой высылки шпионов, ареста агентов, более враждебной атмосферы в Европе. Согласно подсчетам The Insider, после вторжения в Украину 698 российских дипломатов были высланы из стран Евросоюза, при этом почти половина из них были сотрудниками ГРУ, Службы внешней разведки (СВР) и Федеральной службы безопасности (ФСБ). (moscowtimes.ru)