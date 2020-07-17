Армянский бизнес теряет миллионы в России: азербайджанцы объявили бойкот – ВИДЕО

На фоне военной эскалации на армяно-азербайджанской границе мы наблюдаем рост патриотических настроений не только среди жителей Азербайджана, но и наших соотечественников, проживающих в разных странах. Так, в Иране, Грузии, Украине и России состоялись акции в поддержку правого дела Азербайджана, осуждающие провокационные действия Армении. Проживающие вдали от родины граждане Азербайджана массово изъявляют желание записаться добровольцами в ряды азербайджанской армии, чтобы с оружием в руках противостоять врагу.

Особенно эти настроения усилились в соседней России, где по неофициальным данным живут около двух миллионов азербайджанцев, и в которой сильны позиции армянского лобби. Как известно, азербайджанцы провели митинг перед посольством Азербайджана в Москве, на котором осудили провокационные шаги Армении.

Но дело не закончилось этим. В Москве на крупнейшем оптово-розничном продовольственном центре России – «Фуд Сити» азербайджанцы отказались покупать сельскохозяйственную продукцию из Армении.

С момента начала боев на армяно-азербайджанской границе азербайджанские бизнесмены больше не покупают сельскохозяйственную продукцию, прибывающую из Армении.

«К этой акции примкнули также узбеки, таджики и дагестанцы. Привезенная из Армении сельскохозяйственная продукция, в основном фрукты, гниют в фурах. «Фуд сити» обеспечивает фруктами и овощами не только Москву, но и многие города. Армянские бизнесмены терпят крупные убытки. Благодаря бойкоту на «Фуд сити» и в других овощных базах отказываются принимать продукцию из Армении. Азербайджанцы даже продают свой товар в убыток, лишь бы армянские бизнесмены не реализовали свой товар», — сообщили редакции проживающие в Москве азербайджанцы.

По их словам, работающие в «Фуд сити» азербайджанцы даже избили двух своих земляков за то, что те приобрели товар у армян. Всем азербайджанцам также по мессенджеру рассылают видеоролик с призывом не приобретать товары из Армении.

В свою очередь жителям Азербайджана остается лишь радоваться патриотическому порыву проживающих в России соотечественников.