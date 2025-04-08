Ведущая платформа коротких видероликов TikTok ставит в приоритет безопасность местного сообщества в Азербайджане, способствуя формированию дружелюбной среды для творчества. Чтобы поддерживать безопасность на платформе, TikTok задействует самые инновационные технологии, а также десятки тысяч профессионалов по всему миру. В частности, модерация платформы в формате 24/7 удаляет видеоконтент, нарушающий Правила сообщества, а в интересах соблюдения прозрачности TikTok раскрывает количество удаленного контента в ежеквартальных отчетах.

По итогам 2024 года в Азербайджане:

Более 3,1 миллионов видеороликов были удалены по причине нарушения Правил сообщества (в прошлом году было удалено чуть более 2х миллионов видео).

97% видеороликов были удалены проактивно, то есть до того, как на них пожаловались.

94% видеороликов было удалено в течение 24х часов после публикации.

90% видеороликов было удалено до того, как их кто-либо увидел.

770 тысяч прямых трансляций было заблокировано по причине различных нарушений.

Особое внимание TikTok уделяет безопасности несовершеннолетних пользователей. Платформа TikTok предназначена только для пользователей, достигших 13 лет. Команда модераторов платформы идентифицирует и удаляет учетные записи, принадлежащие пользователям, не достигшим этого возраста. Так, за весь 2024 год в Азербайджане было удалено 140 тысяч учетных записей пользователей младше 13 лет.

В рамках непрерывной работы по обеспечению безопасности подростков в прошлом месяце платформа запустила новый функционал, направленный на создание безопасной цифровой среды для молодежи. В частности, TikTok представил новую функцию в рамках «Семейных настроек«, которая позволяет родителям ограничивать доступ подростков к TikTok в заданные ими периоды времени.

TikTok — это ведущее приложение для создания коротких видео. Наша миссия — вдохновлять людей на творчество и приносить им радость.