Китайская соцсеть TikTok удалила десятки аккаунтов, через которые осуществлялись попытки вмешаться в парламентские выборы в Чехии, прошедшие в 3 и 4 октября. Об этом сообщило онлайн-издание Politico в пятницу, 3 октября.

Как пояснило журналистам Чешское управление телекоммуникаций, исследователи выявили сотни аккаунтов пользователей, которые демонстрировали неестественное поведение. В итоге несколько десятков из них были удалены платформой TikTok.

Избирательная кампания в Чехии проходила на фоне засилья фейковых новостей и пропаганды, для распространения которых использовались самые разные методы: от сайтов с дезинформацией, которые переводили контент напрямую из находящихся под санкциями российских источников, до ботов, выдававших себя за кандидатов, говорится в публикации.

По данным чешской исследовательской организации Online Risk Labs, она обнаружила 286 подозрительных аккаунтов в TikTok с «совокупным охватом от 5 до 9 млн просмотров в неделю», что превышает показатели многих лидеров политических партий. Эти аккаунты поддерживали экстремистские партии, такие как крайне правая «Свобода и прямая демократия» или крайне левая «Стачило!» («Хватит!»).

«Данный контент охватывал, например, расхваливание Владимира Путина, дезинформацию и нарративы, легитимирующие российскую агрессию в Украине, а также служил демонстрации силы российской армии», — указывает Online Risk Labs. (DW)