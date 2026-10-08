Администрация соцсети TikTok деактивировала около 9 млн аккаунтов несовершеннолетних пользователей из Индонезии после повышения возрастного ограничения до 16 лет в соответствии с новым национальным законом о защите детей в цифровой среде. Об этом сообщило информагентство Antara со ссылкой на министра связи и цифровых технологий Индонезии Мютью Хафид.

«Мы рассматриваем это как прогресс», — заявила она. Глава ведомства также рассказала о мерах, предпринятых компанией Meta. В частности, Instagram деактивировал около 85 тыс. аккаунтов пользователей младше 16 лет, Facebook — порядка 99 тыс.

Вместе с тем, отметила министр, принадлежащая Meta платформа Threads пока не представила индонезийским властям данных о деактивации аккаунтов либо других мерах по выполнению требований индонезийского законодательства. «Поэтому мы призываем Meta немедленно продемонстрировать свою приверженность выполнению обязательств, особенно в отношении Threads», — подчеркнула она.

В апреле агентство сообщало, что администрация платформы TikTok выполнила требования нового индонезийского закона о защите детей в цифровой среде и повысила возрастное ограничение для пользователей из Индонезии до 16 лет.