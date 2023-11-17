Устанавливается новый запрет в отношении несовершеннолетних.

Это нашло отражение в предложенной поправке к Уголовно-процессуальному кодексу, которая обсуждалась сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству.

Согласно проекту, определяются особенности заочного производства по уголовному преследованию. Досудебное заочное производство будет проводиться только в форме предварительного следствия. Заочное производство по уголовному преследованию в отношении несовершеннолетних не допускается.