8 июня в Чечне состоялись свадьбы двух сыновей главы республики Рамзана Кадырова — 17-летнего Эли Кадырова и 16-летнего Адама Кадырова, сообщает «Новая газета Европа».

Женой Эли Кадырова стала старшая внучка депутата Госдумы от Чечни Адама Делимханова, а 16-летнего Адама Кадырова женили на дочери чеченского сенатора Сулеймана Геремеева.

В отличие от пышной свадьбы старшего сына главы Чечни Ахмата, прошедшей в марте 2023 г., в этот раз торжества прошли в обстановке беспрецедентной секретности.

Единственным источником, разгласившим информацию о предстоящем бракосочетании Эли Кадырова, стал сам глава Чечни. 8 июня он поделился новостью в своем ТГ-канале о встрече сына накануне свадьбы с президентом Путиным.

Причиной секретности источники издания считают слишком юный возраст молодоженов.