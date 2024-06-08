Исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери призвал страны исламского мира прекратить любые связи с Израилем и объявить ему торговый бойкот. Об этом он заявил в эфире телеканала CNN Türk.

«Мы считаем, что самой эффективной инициативой, которую могут предпринять исламские страны, станет прекращение политического и экономического сотрудничества с Израилем, а также объявление ему торгового бойкота», — сказал он.

По словам Багери, в условиях, когда в секторе Газа совершается геноцид со стороны Израиля, западные страны, в первую очередь США, не предприняли никаких действия для прекращения агрессии. «Западные страны, прежде всего США, претендующие на роль защитников прав человека, демонстрируют неприемлемое отношение к преступлениям и геноциду, совершаемым в Газе. Они не предприняли никаких реальных действий против преступлений и геноцида, совершенных сионистским режимом, а наоборот поддержали массовые убийства невинных жителей Газы», — отметил Багери. Более того, по его мнению, «Запад поддерживает сионистский режим в совершении преступлений в Газе».