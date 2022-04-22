Помощник Президента Азербайджанской Республики Хикмет Гаджиев прокомментировал непредоставление армянской стороной координат для разблокировки коммуникаций между Нахчыванской Автономной Республикой и Азербайджаном.

Как сообщает АПА, помощник Президента сказал журналистам в Шуше, что у Армении есть обязательства в этом вопросе.

«Прежде всего, мы должны рассмотреть трехстороннее заявление. В пункте 9 этого заявления говорится, что Армения должна обеспечить беспрепятственный проезд транспортных средств по указанной территории и обязалась это сделать. К сожалению, армянская сторона не выполняет это обязательство. Поэтому данный вопрос поднимается Азербайджаном при каждой возможности. Потому что это обязательство Армении по трехстороннему заявлению. Этот вопрос поднимается Азербайджаном на различных площадках», — сказал Хикмет Гаджиев.

Он подчеркнул, что азербайджанская сторона, исходя из своих обязанностей и в соответствии со своей политической повесткой дня, продолжает прилагать усилия с целью дальнейшей стабилизации ситуации в регионе, укреплению мира и разблокировки коммуникаций.

«Эти возможности реализуются, исходя из национальных интересов Азербайджана», — добавил помощник Президента.