30 октября в штаб-квартире Совета Европы в Страсбурге состоялась встреча между начальником Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики генерал-полковником Али Нагиевым и генеральным секретарем Организации Марией Пейчинович Бурич, на которой азербайджанская сторона подписала Конвенцию Совета Европы против торговли человеческими органами.

Как передает АПА, об этом говорится в сообщении Службы государственной безопасности Азербайджана.

Согласно информации, генеральный секретарь расценила присоединение Азербайджана к этой Конвенции как важное событие, говоря о двусторонних отношениях, сложившихся на протяжении многих лет, выразила уверенность в том, что сотрудничество и впредь будет успешно продолжаться.

Генеральный секретарь Мария Пейчинович Бурич отметила, что Совет Европы всегда придавал большое значение сохранению мира на Южном Кавказе, и организация может оказать необходимую поддержку этому процессу.

Начальник Службы государственной безопасности Азербайджана, генерал-полковник Али Нагиев сказал во время встречи, что Азербайджан предоставляет всесторонние гарантии благополучного проживания граждан армянского происхождения, проживающих на территории Карабаха.

Али Нагиев проинформировал о ситуации, сложившейся в регионе с точки зрения безопасности, подчеркнул, что Азербайджан всегда заинтересован в восстановлении устойчивого мира в регионе. Он отметил, что азербайджанское правительство дает всестороннюю гарантию на проживание в условиях мира и спокойствия граждан армянского происхождения, проживающих на территории Азербайджана в Карабахе, рассказал о работе, проводимой государством для защиты их прав и свобод, усилиях, которые Азербайджан прикладывает во имя обеспечения благополучия, надежной стабильности в регионе, а также о важности нормализации отношений с Арменией и скорейшего подписания мирного договора.