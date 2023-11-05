В конце октября в Тбилиси состоялся международный форум «Шелковый путь», на котором премьер-министр Армении Никол Пашинян заговорил о проекте «Перекресток мира». Суть данного проекта заключается в том, чтобы задействовать региональные коммуникации, автомобильные и железные дороги между Арменией, Турцией, Азербайджаном и Ираном.

По мнению Пашиняна, проект будет чрезвычайно полезен для всех стран региона. «Железные дороги, проходящие через юг и север Армении, на протяжении уже тридцати лет не функционируют на региональном уровне, не функционируют соединяющие восток и запад многочисленные автомагистрали. В то время, как возобновление эксплуатации этих дорог стало бы коротким и эффективным как железнодорожным, так и автомобильным маршрутом, соединяющим Каспийское море со Средиземным морем», — заявил он.

Армянский премьер также считает, что железнодорожное и автомобильное сообщение может стать эффективным и для соединения Персидского залива с Черным морем, в том числе с грузинскими портами.

Однако эта идея не нашла одобрения в самой Армении. Так, армянское издание «Грапарак» пишет, что новое «открытие» Пашиняна на тему «Перекресток мира» не было воспринято всерьез даже в правящей партии «Гражданский договор». А бывший премьер-министр Армении Хосров Арутюнян в интервью изданию «168 жам» назвал проект Пашиняна «чепухой».

«Кстати, если Азербайджан, который сегодня является настоящим перекрестком, и Грузия, которая тоже является таковым, не используют слово «перекресток», то использование этого слова лидером Армении по меньшей мере смешно.

Человек, который говорит о «перекрестке мира», не предпринял никаких шагов для превращения своего географического положения в геополитический капитал», — сказал Арутюнян.

Идентичного мнения придерживается и политический обозреватель Армен Багдасарян. По его мнению, «Перекресток мира», задуманный Пашиняном, нужен только Армении, другие страны региона будут против него.

Политический аналитик Ваге Ованнисян полагает, что Пашинян ничего нового не предложил. «Предложение Пашиняна адресовано Ирану, Турции — крупным странам с многомиллионным населением. И маленькая Армения собирается стать для них «новым перекрестком». Они и без Армении обладают коммуникациями, реализуют довольно серьезные программы», — заявил Ованнисян.

Еще пару лет назад Пашинян говорил о проекте «Армянский перекресток», на который тогда никто не обратил внимания. Сейчас тот же проект он предлагает под новым названием «Перекресток мира». Очевидно, что данная попытка властей Армении призвана затянуть открытие Зангезурского коридора, актуальность которого значительно возросла.

Согласно заявлению президента Азербайджана Ильхама Алиева, строительство железной дороги из Горадиза по освобожденным приграничным с Ираном территориям до армянской границы завершится к концу 2023 года.

Открытие прямого и короткого пути из Азербайджана в Турцию позволит двум стратегическим союзникам значительно сократить расстояние и увеличить объемы грузоперевозок. Вкупе с международным транспортным коридором «Север-Юг» территория Азербайджана станет транзитным направлением для перевозок грузов между Индией, Россией и Европой, с одной стороны, и между Россией и Ираном, с другой.

Этот транзитный коридор также повысит потенциал Среднего коридора – мультимодального транспортного маршрута, соединяющего Европу с Китаем через Каспийское море и страны Центральной Азии и Южного Кавказа.

К тому же возобновление железнодорожного сообщения даст Еревану железнодорожную связь с Россией через Азербайджан, который, в свою очередь, будет связан через Армению с Турцией. А Россия и Турция будут соединены железнодорожным транспортом через Армению и Азербайджан.

Для России открытие этого участка означает, что впервые за тридцать лет грузовые перевозки можно будет осуществлять в обход Кавказских гор и прозападно настроенной Грузии — прямиком в Армению и Турцию.

Таким образом открытие Зангезурского коридора обеспечит России более стабильное транспортное сообщение с Арменией и наземную связь с Турцией. Важно отметить, что этот коридор будет выгоден для России как в экономическом, так и в геостратегическом плане. Зангезурский коридор не только соединит экономики своих основных пользователей, но и проложит путь к их политическому сближению. Фактически он может стать ядром платформы регионального сотрудничества «3+3» (Армения, Азербайджан, Грузия плюс Россия, Иран и Турция), предложенной Азербайджаном и Турцией после 44-дневной войны.

Вместе с тем Ереван продолжает обвинять Баку в том, что Азербайджан хочет добиться экстерриториального статуса дороги, воспринимая это как территориальные претензии на историческую область Зангезур. Хотя согласно Трехстороннему соглашению от 10 ноября 2020 года контроль над Зангезурским коридором закреплен за Россией, которая в настоящее время с помощью этого пути хочет получить возможность обойти санкции Запада и выйти на международный рынок.

При этом позиция Армении в отношении данного маршрута со временем менялась: идея участия России в наши дни воспринимается менее благосклонно. Так, в одном из недавних интервью Пашинян заявил, что готов открыть «дороги для Азербайджана и Турции», но при этом должен быть сохранен суверенитет Армении и «никакая третья сила не должна контролировать какую-либо территорию страны».

В этом отношении Армения ставит себя под угрозу. Запад оказывает поддержку Армении для не реализации Зангезурского коридора под российским контролем. Поэтому в Ереване заявляют о реализации данного проекта только при условии сохранения своего суверенитета над коридором. Иными словами, Армения хочет, чтобы Россия и Азербайджан пошли на уступки для реализации Зангезурского коридора. Однако Армения не является страной, которая может диктовать свои условия.

В последнее время в армяно-российских отношениях возникла критическая напряженность. Армения даже ратифицировала Римский статут Международного уголовного суда, который выписал ордер на арест российского президента Владимира Путина. И хотя устами Путина Москва заявляет, что не видит никаких разворотов Армении на международной арене, озабоченность ростом контактов Еревана с Вашингтоном и Брюсселем налицо.

23 октября на российском «Первом канале» вышел выпуск программы «Куклы наследника Тутти», под названием «Никол Пашинян: предвестник беды». В принципе из названия уже ясно, в каком ключе говорили о Пашиняне, которого в передаче позиционировали как политика, «готового сдать всех и вся». Это говорит о том, что отношения между Россией и Арменией вступили в непростую фазу, и вряд ли идея Пашиняна о перекрестке мира поможет ему игнорировать 9-й пункт Трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года.