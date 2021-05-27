Несмотря на то, что в ходе 44-дневной войны азербайджанские воины показали армянам не только «кузькину мать», но и Анаит, хаи продолжают брыкаться. Это очень схоже с картиной, с которой сталкивался каждый из нас в школе. Избитый школьник грозится что, мол, я тебе покажу, и при этом находится в положении перевернутой черепахи.

Сегодня история с «черепахой» повторяется. Армянская сторона заявляет, что на азербайджано-армянской границе возник инцидент, в результате чего были пленены армянские военнослужащие. Верить армянам – это все равно, что не верить Богу.

Как можно верить провокаторам всех времен и народов, и повестись на армянскую блажь. Да, инцидент был, но что сие значило? Прокомментировал # ситуацию известный азербайджанский политолог Ильгар Велизаде.

«Я вам откровенно скажу, что данная провокация с армянской стороны направлена на срыв процесса делимитации и демаркации государственной границы. Всем прекрасно известно, что армянская сторона стоит перед фактом возвращения семи оккупированных сел Газахского района, а также села Кярки Нахчыванской АР.

Торпедирование данного процесса и срыв соглашения являются основными целями армянской стороны. Кроме того, Армения пытается вовлечь в свою грязную игру ОДКБ, и, в первую очередь, Россию.

Ныне наблюдается ситуация, когда определенные силы в Армении и вне ее заинтересованы в создании напряженности в регионе и торможении реализации пунктов соглашения, достигнутых 10 ноября прошлого года», — сказал политический эксперт.

По словам политолога, армянская сторона сегодня заинтересована в том, чтобы Азербайджан втянулся в бесконечные переговоры.

«И это выгодно армянам, которые на протяжении долгих лет пользовались ситуацией: ни мир, ни война. Переговорный процесс оказался безуспешным, и вот сегодня происходит попытка создать новый формат старых переговоров.

В любом случае, на Армению должно быть оказано давление, и свое веское слово должна сказать Россия. И мы надеемся, что именно влияние Москвы образумит Ереван отказаться от своих бредовых претензий», — заключил политолог.