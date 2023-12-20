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Эра Джанни де Бьязи в азербайджанском футболе бесславно завершилась. Как и ожидалось, АФФА не стала продлевать контракт с итальянцем, который порядком всем надоел: и функционерам федерации, и болельщикам, и самим игрокам. Вечно кичащийся своей «гениальностью», при первой возможности ехидно язвящий в адрес страны, чей хлеб он ел на протяжении трёх лет, грубый и неотёсанный специалист еще долгое время будет примером неудачного выбора наставника главной футбольной дружины страны.

Наш или не наш?

Что ж, как говорится, «король умер, да здравствует король». Теперь нужно найти этого самого «короля». И, как уже стало традиционным в такие моменты, разгорелись споры вокруг этого предстоящего выбора. Нам нужен местный или зарубежный специалист? Если зарубежный – то из ближнего зарубежья, или же нужно окинуть взором более широкую географию? Если местный – то молодой, начинающий специалист, или же умудренный опытом аксакал? Вариантов множество, у всех есть свои плюсы и минусы. Выскажем свое мнение и мы, чуть позже. Пока же небольшой экскурс в историю.

Всяко бывало

Первым тренером сборной Азербайджана по футболу в период независимости страны был легендарный Алекпер Мамедов. В разные годы его на этом посту сменили Казбек Туаев, Агасалим Мирджавадов, Вагиф Садыгов, Ахмед Алескеров, Аскер Абдуллаев. Был у руля сборной и Игорь Пономарёв, которого при желании можно считать и первым зарубежным специалистом, назначенным на этот пост: в тот момент Игорь Анатольевич уже был гражданином Швеции. Но, по большому счёту, конечно же, Пономарёва, вся футбольная жизнь которого была связана с Азербайджаном и «Нефтчи», нельзя считать пионером в этой области. По-настоящему первым тренером-легионером у руля главной команды страны стал легендарный Карлос Альберто Торрес, некогда завоевавший звание чемпиона мира в составе сборной Бразилии. Затем этот пост в разное время и разные сроки занимали Гйоко Хаджиевски, Берти Фогтс, Роберт Просинечки, Никола Юрчевич и, наконец, Джанни де Бьязи. Чем же они запомнились, какие лавры снискали заморские специалисты?

Наши – не хуже

Были достижения локального характера. Например, сенсационные победы над крепкими середняками, отобранные очки у заведомых фаворитов. При Фогтсе сборная Азербайджана одержала первую гостевую победу в отборочных турнирах – над Лихтенштейном. При нём же команда смогла подняться в рейтинге ФИФА до 73-го места – самый лучший показатель за всю историю азербайджанского футбола. Период Просинечки запомнился тем, что национальная команда впервые в истории сумела в отборочном цикле набрать 10 очков (ЧМ-2018). Но было больше неудач, разочарований, нежели даже этих самых локальных успехов. Словом, никто сейчас не возьмется утверждать, что миллионы, потраченные на зарубежных тренеров, оправдались. Проигрывать могли и наши. И, кстати, редкие победы были у них. И даже историческая, первая значимая победа над сборной Швейцарии в Баку (1996 год) была добыта под руководством отечественного специалиста – Казбека Туаева.

Ждать не хотим и не будем

И сейчас, когда АФФА стоит перед выбором, хотелось бы высказать и наше мнение. Ни для кого не секрет, что уровень наших футболистов не столь высок. И поэтому никто и не думает, что по мановению волшебной палочки в один момент всё встанет в футбольном хозяйстве Азербайджана с ног на голову, и наши ребята будут громить грандов в пух и прах. И к тренеру требования адекватных людей также адекватны. Хороший тренер у руля главной команды должен иметь способности хорошего селекционера, должен выбрать лучшее из того, что может достать. И научить этих лучших показать максимум того, на что они способны на данный момент. Замахиваться на Моуриньо, Клоппа и иных грандов не стоит. Во-первых, вряд ли кто-то из них согласится приехать в Азербайджан, даже за миллиард. А во-вторых, даже они не смогут за короткий промежуток времени добиться весомых результатов. Всё-таки, надо начинать с низов, с детско-юношеского футбола, с инфраструктуры и т.д. Но, чтобы не ждать ещё десятки лет и добиться хоть чего-то на европейской и мировой арене, следует сделать верный выбор. Это может быть и местный, и здравомыслящий иностранец.

Гурбанов вне конкуренции

Если говорить о наших, то вне конкуренции – Гурбан Гурбанов. Да, однажды он уже стоял у руля сборной. Но тогда руководство АФФА не дало возможности специалисту отработать хотя бы столько, сколько времени было отведено невоспитанному де Бьязи. Гурбанов прекрасно знает внутреннюю кухню, прекрасно осведомлен о потенциале практически каждого футболиста, который на виду. И ещё у него за плечами большие успехи в «Карабахе» — человек не понаслышке знает, что такое победа. Но это если только Гурбанов даст согласие. Во что, честно говоря, верится с трудом, учитывая предыдущий горький опыт. Ну, а если не Гурбанов, то вторыми номерами-претендентами могут быть чуть ли не дюжина местных тренеров. Разница между ними небольшая, и перечислять их не видим смысла.

Лучше посмотреть на север

Если же всё-таки АФФА решится вновь поэкспериментировать с зарубежными специалистами, что в общем-то, нецелесообразно, то на наш взгляд, лучше остановить выбор на тренерах из России или Украины. Тем более в разные годы специалисты из этих бывших республик Союза тренировали наши клубы и результаты были в общем, неплохие. Да и сейчас в Азербайджане работает россиянин Мурад Мусаев, работу которого в «Сабахе» можно оценить весьма положительно. Вспомним хотя бы равную игру с «Партизаном» в Лиге Конференций и обидное поражение в серии пенальти.

Не подведи, АФФА… Хотя бы на этот раз

Но, как говорится, «человек предполагает, а Бог — располагает». В данном случае – решающее слово за АФФА. А что можем сделать мы, простые болельщики и любители футбола? Просто надеяться на благоразумие и чутье наших футбольных функционеров и ждать. Время расставит всё по своим местам…