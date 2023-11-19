Заявление МИД Франции по поводу решения Международного суда от 17 ноября 2023 года является неуместным и неприемлемым.

Как сообщили АПА в Министерстве иностранных дел Азербайджана, игнорирование Францией решения Суда об отклонении большинства незаконных исков Армении является еще одним ярким примером двойных стандартов и предвзятого отношения к Азербайджану.

Вызывает сожаление то, что страна, представлявшая себя величайшим защитником справедливости и порядка, неверно истолковала вопрос, не имеющий ничего общего с Францией, и вмешалась в дела Суда.

Франция должна сосредоточиться на выполнении решений Суда, касающихся ее позорной колониальной политики и незаконных действий, включая ядерные испытания.

В отличие от Франции, Азербайджан серьезно относится к своим международным обязательствам.