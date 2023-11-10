В состав Международного суда Организации Объединенные Наций впервые с момента его учреждения не попал представитель Российской Федерации. Заседание по выбору судей прошло 9 ноября, трансляцию вел YouTube-канал международной организации.

На голосование были вынесены пять высвобождающихся в суде вакансий из-за истечения в феврале 2024 года срока полномочий у пяти судей — Кирилла Геворгяна (Россия), Джоан Донохью (США), Хилари Чарлзуорт (Австралия), Мохамеда Беннуны (Марокко) и Патрика Липтона Робинсона (Ямайка).

По итогам голосования в Совете Безопасности ООН в состав международного суда избрались Сара Халл Кливленд (США), Хилари Чарлзуорт (Австралия), Богдан Ауреску (Румыния), Тлади Дире (ЮАР) и Хуан Робледо (Мексика)

Все эти кандидаты получили необходимое число голосов в Генассамблее ООН.