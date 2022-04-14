11 апреля председатель Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (AQTA) Гошгар Техмезли сообщил о скором создании в Азербайджане частных лабораторий. По словам Тахмезли, в новом законе «О продовольственной безопасности нашло свое отражение проведение альтернативных экспертиз.

По его словам, у предпринимательских структур появится право создавать частные лаборатории.

Как сообщил # глава Союза потребителей Азербайджана Эюб Гусейнов, предпринимательские структуры и раньше обладали правом создания своих экспертных лабораторий. «Но результаты, полученные этими лабораториями, не имели никакой юридической силы и не принимались судебными органами. Судебные органы принимали лишь результаты исследований, проведенных официальными органами судмедэкспертизы», — заявил он.

По словам главы компании «Hacı çörək» Нейгара Мирзоева, лаборатории по проведению экспертизы имеются в большинстве предприятий, занимающихся производством продовольственных товаров. «Но результаты экспертизы, проведенных в лабораториях, не принимаются судебными органами», — подтвердил Нейгар Мирзоев.

Мы решили выяснить, зачем в Закон «О продовольственной безопасности» нужно было включать пункт о создании частных лабораторий, если они уже существуют? Нас также интересовал следующий вопрос: «Зачем вообще нужны лаборатории по проведению альтернативных экспертиз, если ее результаты не принимаются судебными органами?». Эти вопросы мы адресовали руководителю пресс-службы Агентства продовольственной безопасности Мансуру Пириеву. Он пообещал ответить на наши вопросы в течение 24 часов. Однако, по истечении данного срока, мы так и не получили ответы Агентства на поставленные вопросы.