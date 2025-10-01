В Стокгольме в среду, 1 октября, названы лауреаты премии Right Livelihood Award за 2025 год. Эту награду, также известную как альтернативная Нобелевская премия, разделили между собой студенческая организация Pacific Islands Students Fighting Climate Change (PISFCC) из тихоокеанского государства Вануату и правозащитник Джулиан Агуон.

Премия вручена за то, что активисты «вынесли вопрос климатической справедливости на рассмотрение Международного суда (МС) ООН», чтобы «юридически обязать государства принимать меры защиты климата», уточнили в фонде Right Livelihood.

Кроме того, лауреатами 2025 года стали группа активистов Justice for Myanmar, экс-глава тайваньского ведомства по цифровизации Одри Тан и суданская инициатива Emergency Response Rooms.

PISFCC заложила основу для кампании в Вануату по вынесению вопроса изменения климата на рассмотрение суда в Гааге, отметило агентство AFP. «Для молодых людей в таких странах, как Кирибати, Тувалу и Маршалловы Острова, это проблема экзистенциального характера. При каждом наводнении они на себе испытывают последствия изменения климата», — заявил в июле агентству AFP директор PISFCC Вишал Прасад.

Юрист Агуон с тихоокеанского острова Гуам — неинкорпорированной организованной территории США — сыграл «ключевую роль» в подготовке заключения МС. Адвокат посвятил свою жизнь «защите прав коренных народов, их самоопределению и борьбе за климатическую справедливость».

Активисты Justice For Myanmar отмечены за то, что раскрыли международные механизмы финансирования коррумпированной военной хунты в Мьянме.

Экс-министр Одри Тан в настоящее время — «киберпосол» Тайваня. Она удостоена награды за «дальновидное использование цифровых технологий для укрепления демократии, вовлечения гражданского общества и преодоления социального раскола».

Emergency Response Rooms создает в Судане «в условиях войны» и нестабильности систему экстренной гумпомощи «для обеспечения миллионов людей», указали в Right Livelihood.

Награды будут вручены 2 декабря.

Премия Right Livelihood Award была учреждена в 1980 году. Денежная составляющая предусмотрена для прямой поддержки работ ее лауреатов. Премию присуждают физическим лицам и организациям, которые внесли большой вклад в создание более справедливого и устойчивого мира благодаря различным практическим и инновационным решениям. (DW)