Союз журналистов Азербайджана объявил имена лауреатов престижной ежегодной премии имени Гасан бека Зардаби.
Награды вручены за высокие профессиональные достижения и значительный вклад в развитие национальной журналистики, телевидения и радио.
По словам представителей Союза журналистов, цель премии – «отметить тех, кто своим трудом вносит весомый вклад в развитие азербайджанской журналистики и способствует укреплению международного имиджа страны».
ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ ГАСАН БЕКА ЗАРДАБИ – 2025
Айдын Алиев (AZTV) – за активную пропаганду и развитие спорта в Азербайджане.
Вугар Аббасов (Королевство Нидерландов) – за статьи, способствующие международному признанию Азербайджана.
Оксана Велиева (CBC) – за авторские программы.
Элтан Гадимбейли (Qafqaz.TV) – за вклад в развитие регионального телевидения.
Рамелла Ибрагимхалилова (редактор Минвал.аз) – за публикации на криминальную тематику.
Наргиз Гахраманова (НАНА) – за популяризацию достижений азербайджанской науки.
Сеймур Казымов – за репортажи из прифронтовых регионов.
Рамиля Курбанлы – за серию статей «Скрытая история».
Среди лауреатов премии также заведующая отделом по связям с общественностью и коммуникации Агентства по энергетическим вопросам Зейнаб Казимова – за налаживание взаимоотношений между прессой и общественностью;
Джамиля Чоботарёва (Медиа-группа «Йени чаг») – за телепроекты, посвященные общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, Ходжалинскому геноциду и Отечественной войне;
Журналист Фуад Билясуварлы – за публицистику;
Хафиз Ахмедов – за интервью с потомками исторических личностей Азербайджана, вынужденных жить в эмиграции;
Метин Меджидли – заведующий отделом по связям с общественностью и коммуникации Центра Аналитической Экспертизы Министерства Здравоохранения – за многолетний вклад в прессу;
Руководитель сайта Demokrat.az Васиф Гасанлы – за статьи, освещающие важные аспекты социально-политической жизни страны;
Журналист Назакет Ахмедова – за статьи на тему патриотизма.