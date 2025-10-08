В Стокгольме Шведская академия наук объявила лауреатов Нобелевской премии по химии 2025 года. Победителями в этой номинации стали Сусуму Китагава, Ричард Робсон и Омар Ягхи «за разработку металлоорганических каркасов».

Подробнее о работах лауреатов можно прочитать в пресс-релизе Нобелевского комитета.

Присуждаемая Нобелевским комитетом премия по химии иногда может оказаться на стыке с биологией или даже казаться сугубо биологической, как это было, например, в 2020 году, когда лауреатами стали разработчики «генетических ножниц» CRISPR/Cas Эммануэль Шарпантье и Дженнифер Дудна. Последующие премии могут быть ближе к классической химии. Нобелевскую премию по химии 2024 года получили Дэвид Бейкер из Медицинского института Говарда Хьюза – за «компьютерный дизайн белков», а также сотрудники компании Google DeepMind Демис Хассабис и Джон Джампер – «за предсказание структуры белка». В 2023 году наградой были отмечены Мунги Бавенди, Луис Брус и Алексей Екимов – за открытие и синтез квантовых точек. В 2022 году список лауреатов пополнили Каролин Бертоцци, Мортен Мельдаль и Барри Шарплесс (получил вторую Нобелевскую премию по химии) – за развитие методов клик-химии и биоортогональной химии.

Вчера, 7 октября, объявили лауреатов Нобелевской премии по физике за 2025 год. Победителями стали Джон Кларк, Мишель Деворе и Джон Мартинис «за открытие макроскопического квантово-механического туннелирования и квантования энергии в электрической цепи».

6 октября Нобелевской премии в номинации «физиология и медицина» удостоились американские ученые Мэри Брунков и Фред Рамсделл, а также японский ученый Симон Сакагучи за исследования иммунитета, а именно за «открытия, касающиеся периферической иммунной толерантности», которая не дает иммунной системе наносить вред организму.

В четверг, 9 октября, станет известен новый лауреат Нобелевской премии по литературе.