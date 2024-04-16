Вздорожавшая нефть стала поводом для новой волны обсуждений – не приведет ли рост государственных доходов к повышению минимальной зарплаты и пенсии в рамках возможного пересмотра государственного бюджета и пятого по счету социального пакета правительства?

В нынешнем году минимальные значения оплаты труда и ежемесячной пенсионной выплаты остались на прошлогоднем уровне. Более того, правительство не инициировало пятый пакет социальных благ, сопряженный с последовательным пересмотром минимальной планки зарплаты, пенсии и социальных пособий. По мнению аналитиков, ставить точку в этом вопросе пока еще рано, поскольку теоретически пятый пакет социальных бонусов может подоспеть и в середине года, если это позволят доходы государственной казны.

В бюджете пока еще не заложены средства для повышения минимальной зарплаты и пенсии, поясняют экономисты. Но обычно основной финансовый документ пересматривают по итогам первого полугодия. Так что, к этому вопросу еще могут вернуться, если бюджетные доходы превысят ожидания и все остальные экономические показатели окажутся в норме. Будут ли пересмотрены параметры народного кошелька, пока еще неизвестно. Однако же, если это произойдет, зарплатный и пенсионный минимумы могут быть пересмотрены.

Как отмечает в беседе с # депутат Милли Меджлиса, эксперт Вугар Байрамов, растущие сырьевые цены увеличили валютные доходы республики.

«Следуя последним данным, баррель эталонной марки Brent вздорожал выше 90 долларов, тогда как месяцем раньше он был на средней отметке 82 доллара, — говорит парламентарий – Подорожание главного экспортного ресурса нашей страны приводит к росту валютных поступлений в республику и оказывает положительное влияние на финансовые возможности».

По мнению аналитика, все это рождает вопросы к финансовым предпосылкам для социально направленных шагов государства. Эксперт напомнил про высокий уровень социально ориентированных расходов в структуре бюджетных трат этого года. Поэтому текущий финансовый документ можно назвать социально направленным. По словам В. Байрамова, очевиден приоритет социальных расходов в государственной казне этого года – наряду с расходами на возрождение освобожденной части страны и оборону, эта статья бюджетных трат занимает ведущие позиции.

В этом году, напомнил эксперт, страховая часть всех трудовых пенсий была повышена к проценту роста среднемесячной номинальной заработной платы в прошлом году, так что в результате выплаты выросли на 11,2%. По данным Государственного комитета статистики, говорит аналитик, среднемесячная зарплата в Азербайджане выросла на этом уровне и составила под занавес года 933,8 маната.

«Однако в отличие от индексации, важной и составной частью многостороннего комплекта социально направленных мер в прежние годы было повышение минимальной трудовой пенсии. Например, в рамках прошлогоднего четвертого по счету пакета социальных реформ минимальную пенсию увеличили с 240 до 280 манатов. В том же году распоряжением главы государства была увеличена минимальная заработная плата, а также все виды социальных пособий и пенсий», — сообщил В. Байрамов.

Повышение минимальной зарплаты и пенсии осуществляется не бюджетным пакетом, а указами главы государства. По словам экономиста, многие годы не обходились без пересмотра МРОТ и самой низкой пенсионной выплаты, принимались решительные шаги в русле укрепления социальной защищенности наших граждан. В наступившем финансовом году такого рода решения будут зависеть от доходов государственного бюджета, а появление нового социального пакета вполне вероятно, поскольку социальные расходы заложены на уровне 45% расходов государственной казны.

Уместно напомнить, что немногим ранее с предложением увеличить минимальный размер трудовой пенсии выступил депутат Джейхун Мамедов. Парламентарий обратил внимание на серьезную работу правительства в этом русле, отметив между прочим, что минимальная пенсия требует особого внимания. Самый низкий порог пенсионной выплаты не изменился с прошлого года и сейчас он не превышает 280 манатов.