Владимир Зеленский выступит во вторник на закрытом заседании Сената американского Конгресса, где также будут присутствовать министр обороны, госсекретарь и другие руководители служб безопасности США. Лидер демократического большинства Чак Шумер пригласил украинского президента, чтобы, по словам сенатора, «мы могли напрямую от него услышать, что стоит на карте в этом голосовании».

Выступление состоится по видеосвязи.

Шумер намерен в среду провести предварительное голосование по законопроекту о мерах национальной безопасности на $106 млрд, который включает военную помощь Украине на запрошенный президентом Джо Байденом $61,4 млрд.

Накануне директор по бюджету Белого дома Шаланда Янг в письме лидерам обеих палат Конгресса предупредила, что выделенные для Украины деньги практически исчерпаны: «Без действий Конгресса к концу года у нас закончатся ресурсы для закупки оружия и техники для Украины и их предоставления из американских военных запасов».

Часть республиканцев настаивает на том, чтобы увязать финансирование Украины с ужесточением миграционной политики и укреплением границы с Мексикой. Спикер Палаты представителей, республиканец Майк Джонсон, заявил в понедельник, что демократы недостаточно активно идут навстречу пожеланиям его однопартийцев, чтобы убедить их выделить дополнительные деньги Украине. Администрация Байдена не смогла снять их «законное беспокойство относительно отсутствия четкой стратегии в Украине, пути разрешения конфликта или плана по адекватному контролю за использованием помощи, предоставленной американскими налогоплательщиками», написал он в X (бывший Twitter).

Между тем некоторые представители Пентагона высказали удивление утверждением, что деньги для Украины закончились, пишет The New York Times. Примерно каждую неделю они отправляют из запасов оружие и боеприпасы более чем на $100 млн. По их мнению, они смогут растянуть оставшиеся $4,8 млрд из выделенных ранее средств на всю зиму, когда интенсивность боев сокращается и не планируются масштабные операции.

В Министерстве обороны также ожидают, что в ближайшие месяцы смогут направить Украине новую технику и вооружение на миллиарды долларов, закупленные напрямую у производителей, пишет NYT. (moscowtimes.ru)