Лидеры американского Конгресса пригласили премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху выступить на совместном заседании обеих палат законодательного органа США. Об этом говорится в письме, опубликованном пресс-службой спикера Палаты представителей Конгресса Майка Джонсона (республиканец от штата Луизиана).

«Мы присоединяемся к Государству Израиль в вашей борьбе с терроризмом, особенно в свете того, что [радикальное палестинское движение] ХАМАС продолжает удерживать в плену американских и израильских граждан, а его лидеры ставят под угрозу региональную стабильность, — отмечается в документе. — По этой причине от имени двухпартийного руководства Палаты представителей и Сената США мы хотели бы пригласить вас выступить на совместном заседании [обеих палат] Конгресса».

Как отмечает источник газеты The Hill, выступление, как ожидается, состоится «в ближайшие восемь недель или вскоре после августовских каникул» Конгресса. Ранее Нетаньяху выступал перед американскими законодателями в 1996, 2011 и 2015 годах. По мнению издания, ряд законодателей, поддерживающих Палестину, может бойкотировать премьера.