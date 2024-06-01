Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что принимает полученное им приглашение лидеров американского Конгресса выступить на совместном заседании обеих палат законодательного органа США, передает ТАСС.

«Я рад возможности представлять Израиль в обеих палатах Конгресса и рассказать представителям американского народа и всего мира о нашей (Израиля — ред.) справедливой войне против тех, кто хочет нашей смерти», — заявил Нетаньяху. Высказывания премьера распространила его канцелярия.

В ведомстве главы кабмина отметили, что «Нетаньяху станет первым в мире лидером, который в четвертый раз выступит в обеих палатах Конгресса». В канцелярии также указали, что «в конце [текущей] недели премьер-министр получил приглашение выступить перед обеими палатами Конгресса США».

Как отмечает источник газеты The Hill, выступление, как ожидается, состоится «в ближайшие восемь недель или вскоре после августовских каникул» Конгресса. Ранее Нетаньяху выступал перед американскими законодателями в 1996, 2011 и 2015 годах. По мнению издания, ряд законодателей, поддерживающих Палестину, может бойкотировать премьера.