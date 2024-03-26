Генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонг пригласил президента России Владимира Путина посетить Вьетнам с официальным визитом, сообщает портал Vietnam News.

«Генеральный секретарь Чонг воспользовался случаем, чтобы передать президенту Путину приглашение посетить Вьетнам в ближайшем будущем…», — отмечается в статье.

По данным пресс-службы Кремля, телефонный разговор лидеров двух стран состоялся по инициативе вьетнамской стороны. Генсек выразил глубокие соболезнования по поводу теракта в «Крокус Сити Холле».

Также в ходе беседы стороны обсудили торгово-экономическое и научно-технологическое сотрудничество. Путин и Нгуен Фу Чонг согласились с тем, что по основным вопросам международной повестки дня страны занимают близкие позиции.