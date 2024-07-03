Президент РФ Владимир Путин принял приглашение своего казахстанского коллеги Касым-Жомарта Токаева посетить Казахстан в ноябре 2024 года.

В среду вечером в президентском центре Республики Казахстан состоялась встреча Токаева и Путина. В ходе нее Токаев предложил российскому лидеру совершить еще один визит в Казахстан в ноябре 2024 года и совместить его с участием в заседании высшего совета Организации Договора о коллективной безопасности.

«Я полагаю, что это просто необходимо, чтобы поддерживать набранный темп сотрудничества между нашими странами. Надеюсь еще раз увидеть вас теперь уже с государственным визитом в нашей стране», — сказал Токаев. «Хочу выразить вам слова благодарности за приглашение посетить Казахстан с государственным визитом. Конечно, наиболее рационально это сделать в связи с саммитом ОДКБ. Благодарю вас за приглашение, оно, безусловно, принимается», — ответил Путин.

Он добавил, что Россия и Казахстан в 2024 году председательствуют в ШОС, ОДКБ, СНГ и БРИКС.

«Мы будем друг друга поддерживать и помогать», — сказал президент РФ.