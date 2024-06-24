Администрация Соединенных Штатов пригласила Грузию принять участие в саммите Организации Североатлантического договора (НАТО), который пройдет в американской столице 9-11 июля.

Как передает ТАСС, об этом сообщил на брифинге для иностранных журналистов помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен.

«Они [Грузия] приглашены на мероприятия [саммита] для партнеров. Все партнеры НАТО приглашены на мероприятия [саммита] для партнеров», — отметил дипломат.

При этом он добавил, что американские власти «весьма обеспокоены решениями и риторикой, исходящей от очень небольшого числа лидеров» правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия». О’Брайен утверждал, что действия грузинских властей «несовместимы со стремлением» Тбилиси вступить в ЕС и НАТО.

Парламент Грузии 14 мая принял в третьем чтении закон о прозрачности иностранного влияния, что спровоцировало резкие заявления со стороны Евросоюза и США. Президент республики Саломе Зурабишвили наложила 18 мая вето на закон, но парламент 28 мая его преодолел. Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что администрация Соединенных Штатов начинает всеобъемлющий пересмотр сотрудничества между Вашингтоном и Тбилиси в связи с принятым в Грузии законом об иноагентах. Госдепартамент заявил о введении визовых санкций в отношении десятков граждан Грузии, включая членов правительства, парламента и их родственников, а также правоохранителей в связи с принятым законом.