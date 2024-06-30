В попытке защитить Украину от мчащегося на всех парах в Овальный кабинет Дональда Трампа блок НАТО разработал проект по сближению Украины и Альянса для поддержки Украины сегодня, а также в будущем, до тех пор, пока она не станет полноправным членом организации.

На юбилейном саммите НАТО, который пройдёт с 9 по 11 июля 2024 года в столице США — Вашингтоне и будет посвящён 75-летию альянса, Киеву предложат создание нового центра для управления военной помощью Украине, что является гарантией долгосрочной приверженности безопасности страны, а также «мостом» к возможному членству Киева.

Поскольку миссия будет действовать под эгидой НАТО, она рассчитана на функционирование даже в том случае, если Дональд Трамп победит на президентских выборах.

Администрация Джо Байдена и чиновники НАТО выдвинули эту идею как способ ожидающему приглашения в альянс Киеву предоставить ему что-то пусть и не равнозначное членству, но все же достаточно солидное на саммите.

Новая миссия объединит под одним зонтом деятельность стран, которые предоставляют Украине различные аспекты военной помощи, такие как средства ПВО, артиллерия, истребители F-16, оружие и обучение.

Все страны НАТО согласны на создание новой структуры, говорят чиновники. Миссия, получившая название «Помощь и обучение НАТО в области безопасности для Украины» (NSATU), будет работать над сокращением дублирования и осложнений, связанных с различными видами вооружений, направляемых в Украину. Миссия будет базироваться на военном объекте США в немецком Висбадене, а возглавит ее генерал, скорее всего, американец, подчиняющийся непосредственно командующему Европейским командованием ВС США и главнокомандующему Объединённых вооружённых сил НАТО в Европе Кристоферу Каволи.

По словам бывшего американского посла в НАТО Иво Даалдера, передача миссии в ведение генерала Каволи защитит ее от любых политических изменений в Вашингтоне.

Вопреки ожиданиям, NSATU не станет альтернативой формату «Рамштайн», который продолжит функционировать. Это будет дополнительный инструмент.

Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, НАТО и генсек Йенс Столтенберг предлагают Украине дополнительный мощный инструмент, который не будет заменять «Рамштайн». По словам Зеленского, такая инициатива предусматривает очень важный механизм — чтобы деньги, которые партнеры в рамках помощи украинцам выделяют на обороноспособность, доходили в Украину.

Напомним, 14 июня Столтенберг рассказал, что министры обороны стран НАТО одобрили план расширения поддержки Украины. Он предусматривает координацию поставок оружия в Украину и обучения украинских военных со стороны стран-членов Альянса.

Также недавно генсек НАТО предложил странам Альянса ввести долгосрочное финансирование помощи Украине. В рамках такой инициативы страны-члены ежегодно должны будут выделять 40 млрд евро на военную помощь Украине. Как отмечал сам Столтенберг, консенсуса по этому вопросу среди стран НАТО нет. Ожидается, что лидеры рассмотрят этот вопрос на саммите Альянса. Генсек выразил надежду, что главы государств поддержат его инициативу, чтобы помощь Украине была более предсказуемой. Это позволило бы предотвратить уменьшение поддержки Украины, например, в случае возвращения в Белый дом Дональда Трампа, неоднократно угрожавшего прекратить помогать Украине.

Отметим, что это последний саммит для него в качестве генсека. Ведь, 30 сентября Столтенберг сдаст пост новому главе альянса Марку Рютте. И, уходя, он хочет оставить Украине в качестве подарка, если даже не приглашение в НАТО, то хотя бы согласованное обязательство альянса поддерживать Украину до вступления в Альянс.

Саммит в Вашингтоне фактически будет посвящен Украине. По словам Зеленского, идет активная работа, чтобы этот юбилейный саммит НАТО «был успешным, для всех».

Украина рассматривает участие в нескольких платформах в рамках саммита НАТО:

— Платформа по коалиции ПВО Patriot для получения соответствующего их количества для Украины.

— Вторая платформа — серьезный пакет поддержки украинских военных.

— Третья — заседание всех гарантов безопасности.

Ну и, естественно, заседание Совета Украина-НАТО.

Президент Украины ожидает от саммита максимальной результативности и подписания «сильных документов».

Как заявлял госсекретарь США Энтони Блинкен, мероприятие будет сфокусировано на разработке «дорожной карты» вступления Украины в Альянс.

Сейчас в Альянсе ведутся дискуссии вокруг того, какими именно должны быть эти «новые формулировки» по поводу членства Украины. В частности, на замену уже привычному заверению, что «дверь» НАТО открыта для Украины, может прийти новый термин — «мост» к членству.

По информации CNN, за слово «мост» (которое упоминается и в соглашении безопасности между Украиной и США) в решении саммита выступают Вашингтон и Берлин, тогда как восточный фланг НАТО и Британия настаивают на обещании «необратимого пути» (такая формулировка озвучивалась генсеком Альянса).

Какую формулировку впишут в документы саммита — «мост» ли, «дверь» ли, неважно. Главное – фактическое оказание военной помощи, закрытие неба, самолеты, ПВО и пр. поддержка. Естественно, и необратимость пути в НАТО.