Русский фрегат «Адмирал Горшков» с ядерными гиперзвуковыми ракетами на борту со скоростью 7000 миль в час «плывет в США и вскоре окажется в радиусе удара».

Как пишет британский таблоид The Sun, фрегат «заметили на радаре в нейтральных водах Атлантического океана — на эффективном расстоянии залпового запуска от побережья США». В то же время Минобороны РФ пока не комментирует эту информацию.

Судно якобы имеет на борту «неудержимые» гиперзвуковые ракеты. Основу вооружения российского корабля составляют гиперзвуковые ракеты «Циркон», способные нести ядерные боеголовки. А дальность их действия составляет тысячу километров.

РосСМИ пишут, что российский фрегат движется в сторону США с имиджевой миссией. Он якобы должен продемонстрировать флаг РФ в стратегически важных районах Мирового океана. (УНИА)