США допускают обмен ядерными ударами в случае необходимости, но страна при этом должна сохранить часть своего арсенала для дальнейшего сдерживания противников, заявил представитель Стратегического командования (STRATCOM) Пентагона контр-адмирал Томас Бьюкенен.

«Нам нужно иметь резервные мощности. Вы же не будете тратить все свои ресурсы, чтобы победить, верно? Потому что тогда вам нечем будет сдерживать», — сказал Бьюкенен (цитата по «РИА Новости»). По его словам, в результате применения ядерного оружия США должны «продолжать лидировать в мире».

При этом контр-адмирал подчеркнул, что США выступают против применения ядерного оружия и «не хотели бы оказаться в среде, которая последует за обменом ядерными ударами». В связи с этим Бьюкенен призвал к постоянному диалогу с Россией, Китаем и Северной Кореей, чтобы не допустить ядерного конфликта.

19 ноября президент РФ Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину, согласно которой Москва может применить ядерное оружие, если Россию атакуют беспилотники и крылатые неядерные ракеты либо возникнет угроза потери части территории страны. В документе также говорится, что агрессия против страны или ее союзников со стороны любого неядерного государства с участием или при поддержке ядерного государства будет рассматриваться как их совместное нападение на Россию. При этом в доктрине подчеркивается, что использование ядерного оружия является крайней мерой обеспечения безопасности страны.

Глава российского МИДа Сергей Лавров выражал надежду, что в западных странах ознакомятся с обновленной ядерной доктриной России. Он также отмечал, что Москва «решительно выступает за то, чтобы сделать все, чтобы не допустить ядерной войны». После этого в Совете нацбезопасности США заявили, что не видят необходимости менять свою политику ядерного сдерживания.

Ранее российские чиновники говорили Washington Post, что в Кремле начали осознавать: Запад перестал поддаваться на ядерные угрозы Путина и не боится пересекать «красные линии» Москвы. «Ядерных угроз стало больше. Иммунитет к таким заявлениям уже выработался, и они никого не пугают», — говорил один из собеседников издания.

Согласно данным Стокгольмского института исследования проблем мира, по состоянию на январь 2023 года у России было 4,5 тыс. ядерных боеголовок, а у США — 3,7 тыс. (moscowtimes.ru)