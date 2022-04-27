Для обеспечения обороноспособности Украины передано 48 кг золота, которое принадлежало окружению президента — беглеца Виктора Януковича.

Об этом сообщает офис Генерального прокурора, передает УНИАН.

«По инициативе офиса Генерального прокурора по решению Министерства обороны Украины для обеспечения обороноспособности Украины в пользу государства взыскано золото в банковских слитках весом более 48 килограмм» — сказано в сообщении. При этом отмечается, что стоимость изъятого в денежном эквиваленте составляет более 90 млн грн ($2 973 070,80).

В сообщении говорится, что это имущество было изъято в рамках расследования уголовного производства и принадлежало одному из бывших высокопоставленных должностных лиц из окружения беглого экспрезидента, причастного к завладению государственной было изъято в рамках расследования уголовного производства и принадлежало одному изрезиденцией «Межигорье».