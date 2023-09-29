Германия считает основной версию о причастности Украины к подрыву российских газопроводов «Северный поток», говорится в совместном расследовании ARD, Süddeutscher Zeitung и Zeit.

В качестве организаторов диверсии рассматривается группа из окружения главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Однако в пользу этой версии говорит лишь публикация The Washington Post о том, что разведка Нидерландов за три месяца до подрыва предупредила США о планах Украины провести акт саботажа на «Северных потоках», отмечают журналисты.

При этом в статье говорилось, что отчет разведки был основан на информации, полученной от человека в Украине. Из него следовало, что взорвать газопроводы подчиненные Залужного планировали после морских учений союзников BALTOPS, которые проходили с 5 по 17 июня 2022 года. Однако в итоге операция была «приостановлена» по неизвестным причинам.

Также на «украинский след» указывают детали, касающиеся частной яхты «Андромеда», которая фигурирует в официальном расследовании Германии. Немецкая Генпрокуратура считает, что именно это судно использовалось для подрыва. Так, яхта была арендована таким образом, чтобы скрыть личность настоящего фрахтователя: через польскую фирму Feeria Lwowa, возглавляемую украинкой и принадлежащую жительнице Керчи, сменившей украинское гражданство на российское.

В начале сентября 2022 года из порта немецкого города Росток на «Андромеде» вышли в море шесть человек. Как выяснило следствие, одним из членов экипажа был 26-летний мужчина родом из города «на юго-востоке от Киева» и имеющий отношение к Вооруженным силам страны. На яхте он присутствовал под именем Стефан Марку, используя поддельный румынский паспорт.

Помимо этого следователи обнаружили на «Андромеде» следы взрывчатки. Wall Street Journal утверждал, что для подрыва «Северных потоков» использовался октоген — бесцветное вещество, подходящее для уничтожения подводных объектов.

В годовщину диверсии немецкие журналисты обнародовали два новых имени из официального расследования: это 41-летний Рустем А. и Максим Б. Оба — граждане Украины. Бизнесмена Рустема А. подозревают в том, что он связан с той же подставной фирмой Feeria Lwowa, оплатившей аренду «Андромеды». В свою очередь, менеджер судовых экипажей Максим Б. забронировал эту яхту по электронной почте от имени польской компании, выяснили следователи.

Рустем А. отказался давать комментарии и угрожал журналистам, а Максим Б. заявил, что узнал о подрыве «Северных потоков» из СМИ.

Помимо этого следователи засекли телефоны, которые использовались экипажем «Андромеды», на территории Украины, однако где именно, не уточняется, то есть это могут быть и захваченные регионы. В публикации Die Zeit также фигурирует некто «Михаил Попов», который, по данным следствия, был капитаном судна, но идентифицировать его настоящее имя прокуратуре пока не удалось.

Следственные эксперименты показали, что вместительности небольшой — 15 метров в длину — «Андромеды» хватило бы, чтобы загрузить на нее всю взрывчатку для подрыва трубопроводов. Прокурор Ларс Отте, выступая перед членами комиссии по внутренним делам бундестага, заявил, что «есть серьезные основания исходить из того, что эта яхта использовалась для совершения данного преступления». (moscowtimes.ru)