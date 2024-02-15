Руководство НАТО собирается создать современный учебный центр по подготовке и обучению военнослужащих Вооруженных сил Украины, рассказали El País осведомленные источники.

По их словам, новый проект дополнит миссию Евросоюза и программы некоторых западных стран, которые уже занимаются тренировкой солдат ВСУ. При этом, помимо обычной подготовки военного персонала, в учебном центре НАТО украинские военачальники будут обучаться стратегии и управлению обороной.

Цель состоит в том, чтобы нарастить поддержку Украины и помочь довести ее силы до уровня стандартов НАТО. На текущий момент члены альянса завершают детали программы, которую до этих пор не решались запустить, так как Россия могла воспринять ее как угрозу, отмечает El País.

В частности, страны Североатлантического альянса обсуждают, как будет финансироваться эта инициатива и какого типа инструкторов следует привлечь к работе. Детали проекта на встречах 14 и 15 февраля в Брюсселе должны проработать министры обороны альянса. Окончательное одобрение проект получит на саммите НАТО в Вашингтоне в июле этого года.

После начала войны в Украине многие западные страны стали тренировать украинских военных на собственных военных базах. Но НАТО до сих пор не создавало для этого специализированных центров. При этом генсек альянса Йенс Столтенберг призывал Запад готовиться к десятилетиям конфронтации с Россией и увеличивать военные компетенции.

На саммите НАТО летом 2023 года страны G7 подписали декларацию о предоставлении Украине гарантий безопасности. Среди прочего они обязались помогать развитию оборонной промышленности Украины, обмениваться разведданными, передавать Киеву современное вооружение, включая средства ПВО, артиллерию, дальнобойное оружие, бронетехнику, а также обучать ВСУ.

Ранее новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что украинская армия переходит к оборонительной операции из-за «довольно сложной» ситуации на фронте и готовится отступать, чтобы сберечь жизни украинских солдат.

В то же время Сырский подчеркнул, что война с Россией должна закончиться с выходом на границы 1991 года. «Других вариантов не рассматривается, потому что другого выхода у нас просто нет. Поэтому все общество должно сплотиться вокруг этой цели — победы», — подчеркнул главком ВСУ. (moscowtimes.ru)