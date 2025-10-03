Продолжающий бомбить Украину, несмотря на щедрые предложения США, президент России Владимир Путин, похоже, переполнил чашу терпения ключевых советников администрации Дональда Трампа.

В ближайшем окружении президента США произошел «тектонический сдвиг» в отношении к ситуации в Украине, сообщает Financial Times со ссылкой на знакомого с вопросом чиновника.

По словам источников FT, именно резким изменением в позиции администрации объясняется решение США представить помощь с разведданными для украинских ударов по российской энергоинфраструктуре, из-за которых в стране только в сентябре встали пять крупных НПЗ, а регионы от Дальнего Востока до центра охватил дефицит бензина.

Решение по разведпомощи было принято вскоре после того, как Трамп опубликовал гневный пост в соцсети Truth Social, где вновь сообщил о разочаровании Путиным, и заявил, что Украина может отвоевать границы 1991 года, отмечают источники FT.

Обещавший закончить войну за 24 часа Трамп предложил Путину щедрую сделку — отмена американских санкций, признание российским Крыма и возобновление экономического сотрудничества, в том числе в Арктике. Но этого оказалось мало для Путина, который потребовал, что Киев сдал территории, все еще находящиеся под его контролем. Он также заблокировал любые планы по размещению вблизи фронта западных миротворцев и продолжал настаивать, чтобы Украина радикально сократила армию.

Продолжавшиеся более полугода переговоры, которые кульминировали личной встречей Путина и Трампа на Аляске, закончились ничем. Надежды чиновников на возвращение в Россию западных компаний обернулись прахом, и даже двусторонние переговоры Москвы и Вашингтона зашли в тупик: не удалось ни восстановить полноценную работу дипмиссий, ни возобновить авиасообщение.

Публичная риторика чиновников администрации Трампа становится все агрессивнее. Спецпредставитель президента США Кит Келлог 15 сентября заявил, что американская армия «надрал бы задницу» российским военным, а спустя неделю сам Трамп назвал Россию «бумажным тигром» с серьезными экономическими проблемами. Россия «бесцельно сражается уже три с половиной года в войне, которую Реальной Военной Силе следовало бы выиграть меньше чем за неделю», написал Трамп. Он также назвал «глупцом» зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева, который месяцем ранее неосторожно пригрозил США ядерным оружием.

Путин старательно делает вид, что ничего этого не происходит. «Отрицание реальности в исполнении Путина приобрело уже какой-то совсем яростный характер», — отмечает политолог Аббас Галлямов. В валдайской речи 2 октября Путин похвалил администрацию США за «рациональный подход», отсутствие лицемерия и отстаивание своих интересов. В продолжении войны он обвинил Европу, которая, по словам Путина, «постоянно эскалирует конфликт».

Объективно дела у Путина идут все хуже, обращает внимание Галлямов: побед не видно, экономика скатывается в кризис, общество устало, ВСУ дребезги разносят российскую нефтепереработку и даже Трамп ужесточил риторику. «Своей сверхзадачей в этой ситуации Путин считает не сморгнуть. Все должны видеть, что он как раньше лгал, так и сейчас лжет», — поясняет эксперт. (moscowtimes.ru)