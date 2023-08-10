Обнаруженный в июле 2023 года в Белом доме пакет с кокаином принадлежал человеку из окружения членов семьи американского президента Джо Байдена. Об этом сообщает New York Post.

«Пакет с кокаином, обнаруженный в западном крыле в прошлом месяце, предположительно, мог принадлежать кому-то из «окружения семьи Байдена», а президент предположительно знает, кто это», — сказано в материале.

Согласно информации от источников, власти США собрали достаточно улик для определения владельца пакета с кокаином, несмотря на публичные заявления Секретной службы США о невозможности установить его личность.

До этого бывший-глава полиции Нью-Йорка Бернард Керик, известный спонсор Республиканской партии США, заявил, что американская Секретная служба знала, кто пронес кокаин в Белый дом, однако решила «замять дело». По словам Керика, подозреваемые не были найдены, поскольку «их не хотели находить». (gazeta.ru)