Кокаин перестал быть в Германии наркотиком для высших слоев общества и стал доступен даже домохозяйкам. Об этом заявил глава Федерального управления уголовной полиции Германии Хольгер Мюнх, сообщает Bild.

Мюнх выступил с заявлением в ходе отчета о преступности в ФРГ за 2023 год. Он рассказал, что стоимость кокаина в стране существенно снизилась, так как южноамериканские картели выбрали Европу в качестве своего целевого рынка. Также одним из крупнейших центров сбыта наркотика стал порт Гамбурга.

«Это уже не наркотик элиты. Стал ли кокаин повседневным наркотиком? Это так», — заявил чиновник. Глава МВД Германии Нэнси Фэзер дополнила его, сообщив, что в основном кокаин поставляется в ЕС напрямую из Эквадора или через порты Албании при помощи балканских наркокартелей.