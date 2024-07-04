Министерство иностранных дел Турции выступило с заявлением по поводу расследования УЕФА празднования гола защитника сборной страны Мериха Демирала в матче 1/8 финала Евро-2024 с Австрией (2:1).

«Неприемлемо, что УЕФА открыл дисциплинарное расследование против турецкого футболиста Мэриха Демирала после матча 1/8 финала Евро-2024 между сборными Турции и Австрии. Кроме того, в отчете, опубликованном Федеральным ведомством по защите Конституции Германии в сентябре 2023 года, отмечалось, что знак «серый волк» не обязательно может быть связан с правым экстремизмом. Знак «серый волк» также не запрещен в Германии.

Согласно этим обстоятельствам реакцию немецких властей на г-на Демирала можно считать ксенофобской. Мы осуждаем политически мотивированную реакцию на использование исторического и культурного символа во время празднования гола таким образом, чтобы это ни на кого не было направлено», — говорится в заявлении министерства иностранных дел Турции в социальной сети X (ранее — Twitter).

Напомним, ранее стало известно, что УЕФА начал расследование празднования гола турецкого защитника Мериха Демирала в матче 1/8 финала чемпионата Европы с национальной командой Австрии. Встреча прошла вчера, 2 июля. Команды играли на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге. Сборная Турции одержала победу со счётом 2:1. Защитник турков Мерих Демирал оформил дубль. При праздновании гола футболист использовал жест турецких националистов. (championat.com)