В Грузии предлагают провести референдум по переходу на пропорциональную избирательную систему

В Грузии предложено провести плебисцит или референдум в связи с переходом на пропорциональную избирательную систему в 2020 году.

Как передает грузинское бюро Report, это предложение выдвинул председатель парламентского комитета по здравоохранению и социальным вопросам парламента Грузии Акаки Зоидзе.

По словам А.Зоидзе, единственным путем выхода из сложившейся ситуации является переход на пропорциональную систему. Он сообщил, что планирует отказаться от депутатского мандата, если его инициативу не поддержат.

В настоящее время в штабе правящей партии «Грузинская мечта» проходит заседание парламентского большинства. На заседании наряду с инициативой А.Зоидзе также обсуждаются происходящие в стране процессы и назначения на вакантные места в парламенте.