Администрация Соединенных Штатов продолжает предлагать лидеру КНДР Ким Чен Ыну и его представителям провести без предварительных условий встречу по вопросам денуклеаризации Корейского полуострова, но Пхеньян не проявляет к этому интереса.

Как передает ТАСС, об этом заявил в пятницу на регулярном онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

«Мы должны относиться к провокациям [КНДР с ракетными пусками] серьезно. Именно поэтому мы продолжаем повторять наше предложение встретиться с господином Ким [Чен Ыном] и [представителями] его режима без предварительных условий, чтобы попытаться обсудить дипломатический путь к денуклеаризации [полуострова]. Но также, откровенно говоря, именно поэтому мы должны продолжать быть уверенными в том, что у нас есть оборонительный потенциал, готовый к применению, именно из-за растущей агрессивности Северной Кореи», — сказал он.

«Мы не видим признаков того, что Ким [Чен Ын] заинтересован в этом (встречах по денуклеаризации)», — добавил Кирби.