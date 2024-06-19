Россия борется с гегемонией США и ценит поддержку своих усилий со стороны Северной Кореи, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне.

«Имею в виду нашу борьбу с навязываемой на протяжении десятилетий гегемонистской политикой, империалистической политикой Соединенных Штатов и сателлитов в отношении Российской Федерации», — сказал Путин (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, Москва особенно ценит «последовательную и неизменную» поддержку Пхеньяна войны России против Украины. При этом Путин подчеркнул, что взаимодействие между двумя странами основано «на принципах равноправия, взаимного уважения интересов друг друга».

Путин отметил, что стороны подготовили новый «фундаментальный документ», который ляжет в основу отношений России и КНДР «на длительную перспективу». Накануне он распорядился подписать договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Северной Кореей.

Путин прибыл в КНДР вечером 18 июня. Визит российского президент в Северную Корею стал первым с 2000 года. Лидер КНДР Ким Чен Ын лично встретил Путина в аэропорту Пхеньяна. По данным местных СМИ, по пути из аэропорта главы государств провели «задушевный» разговор об отношениях России и КНДР.

До этого Путин встречался с Ким Чен Ыном в сентябре 2023 года. Тогда северокорейский лидер приехал в Приморский край и посетил космодром Восточный, где осмотрел космический ракетный комплекс «Союз-2», а также посетил авиационный завод в Комсомольске-на-Амуре.

После визита Ким Чен Ына в Россию КНДР увеличила поставки артиллерийских снарядов российской армии. По данным министра обороны Южной Кореи Син Вон-сика, в общей сложности Пхеньян мог отправить Москве не менее 10 тыс. контейнеров, в которых содержалось до 4,8 млн снарядов. В ответ Москва начала снабжать Пхеньян танками, самолетами и технологиями для реализации программы спутников-шпионов, утверждал Син.

В ходе визита в КНДР Путин будет стремиться к более тесному сотрудничеству с Пхеньяном в сфере безопасности, особенно в части поставок военных припасов, таких как артиллерийские снаряды, которые необходимы для войны в Украине, подчеркнул Син.

В США пообещали внимательно следить за визитом Путина в Северную Корею, поскольку Вашингтон беспокоит углубление отношений между странами, отметил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. (moscowtimes.ru)