Сторонники Республиканской партии в Техасе предложили провести в 2023 году референдум о выходе штата из состава США, передает ТАСС.

На съезде республиканцев штата был принят документ, призывающий законодателей Техаса на следующей сессии принять закон о референдуме в 2023 году. Как говорится в документе, цель референдума — «определить, должен ли штат Техас вновь заявить свой статус независимого государства».

В заявлении республиканцев подчеркивается, что федеральное правительство «ущемляет права Техаса на местное самоуправление», которое сохраняет за ним право «отсоединиться от США».

Кроме того, на съезде, который собрал около 5 тыс. республиканцев, участники отказались признать результаты последних президентских выборов в стране, в результате которых хозяином Белого дома стал демократ Джо Байден, и заявили, что «действующий президент <…> не был законно избран народом Соединенных Штатов».

Напомним, в Техасе идея отделиться от США возникает не в первый раз — аналогичные разговоры велись в 2016 году после референдума по Brexit в Британии, однако до голосования дело так и не дошло.