В свое время немецким нацистам симпатизировало множество мировых знаменитостей. Среди них были отец современной автомобильной промышленности Генри Форд, самый знаменитый норвежский писатель и лауреат Нобелевской премии по литературе Кнут Гамсун, знаменитый шведский путешественник и географ Свен Гедин, известный режиссер Ингмар Бергман, король Великобритании Эдуард VIII и множество других лиц.

Среди поклонников идей немецкого нацизма был и Гарегин Нжде, возведенный в современной Армении в ранг национального героя. Да и само религиозно-расовое учение Нжде – цехакронизм, очень роднит его армянских приверженцев с хрестоматийным немецким нацизмом. Выросшие на «культе истинного вождя рода, предопределяющего судьбу нации, которому нации обязаны своими взлетами и падениями», идеи особой расовой морали для своих, которая именуется «внутриродовой моралью», идеи борьбы за расовое жизненное пространство, называемое «родовыми землями», и идеи абсолютного расового врага современное поколение армян проводит шествия в честь дня рождения Нжде у его памятника в центре Еревана.

Тем самым сходство цехакронизма с немецким нацизмом слишком явно, чтобы отрицать их кровную связь. До недавних пор деятельность руководства армянского государства питалась идеологией фашизма и террора, приведшей к изгнанию этнических азербайджанцев из Армении, военной агрессии против Азербайджана, политике этнических чисток и 30-летней оккупации азербайджанских земель.

Ныне бывшие президенты Армении Роберт Кочарян и Серж Саргсян остаются верными последователями Нжде в своей зоологической ненависти к азербайджанцам. Так, Роберт Кочарян в своей речи в Дипломатической академии МИД России 16 января 2003 года заявил, что «армяне и азербайджанцы генетически несовместимы». Кочарян также подтвердил эту мысль и во время выступления в Парламентской ассамблее Совета Европы. Этот тезис впоследствии повторил и Серж Саргсян.

Жена Роберта Кочаряна Белла Кочарян, врач по профессии, на открытии Центра переливания крови в Армении выдала интересную фразу о том, что армянам следует давать только армянскую кровь, так как она имеет специфическую генетическую структуру.

Таким образом неприкрытая пропаганда расистской идеологии Нжде стала частью официальной идеологии Армении, которая и по сей день отравляет умы армян.

Еще в 2012 году глава программы высшего образования отдела реализации программ «Центр образовательных программ» Жанна Андреасян заявила о том, что идеология Нжде на самом деле является фашистской. Позднее в 2021-м, когда Андреасян стала заместителем министра образования, науки, культуры и спорта, ей посоветовали отречься от своих слов. Среди ее обвинителей была профессор Ереванской консерватории, заслуженная артистка Анна Маилян, заявившая о том, что каждый ребенок должен воспитываться на идеях Нжде.

Здесь уместно напомнить об одной идее Нжде о том, что родная земля одного народа не может стать постоянной родиной другого. Ну чем это не проявление нацизма с учетом истории современной Армении, с территории которой в 1988-1991 годах были изгнаны этнические азербайджанцы. Не говоря уже о последовавшим за этим многолетним преступлениям против Азербайджана и азербайджанского народа. Все это укладывается в логику цехакронизма, который твердит, что «не должно быть ни одного дня без борьбы с турками», к которым армяне причисляют и азербайджанцев.

Самое печальное, что идеи Нжде продолжаются озвучиваться в армянском обществе и по сей день, когда нынешние власти Армении заявляют о намерении заключить мир с Азербайджаном. И озвучивают эти идеи не простые обыватели, а представители культуры.

Так, выступая на митинге в Ереване в знак протеста против процесса делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией, популярная актриса Анаис Сардарян обратилась к протестующим с вопросом: «Те, кто не армяне, уезжайте, останемся в этой стране только с армянами. Кто согласен?».

По всей видимости, Сардарян делает отсылку к закону «О чистоте крови и германской чести», принятому в фашистской Германии в 1935 году. В соответствии с этим законом, немцами по крови считались те, у кого в роду были только немцы и они обладали всеми правами граждан Германии. Все народы с нечистой кровью подлежали уничтожению или должны были служить рабами арийской расы, то есть — немцев. Неудивительно, что в Армении царит оголтелый антисемитизм, хотя на официальном уровне это отрицается.

Сказанные во всеуслышание Сардарян слова являются оправдательным приговором езидскому правозащитнику Сашику Султаняну, которого судят в Армении за интервью изданию yezidinews.com. В нем правозащитник, по утверждению стороны обвинения, сделал заявления, «разжигающие национальную ненависть между армянским и езидским народами». В частности, Султанян заявил, что на территории Армении права езидов не защищены, они рассматриваются армянами как отсталый народ, который высмеивают и проявляют к ним дискриминационное отношение.

Если учесть тот факт, что Армения является моноэтнической страной, а численность езидов составляет меньше 1% от общего числа населения, вывод напрашивается сам собой. Эта страна до сих пор ведет политику ксенофобии, так как, несмотря на громкие заявления нынешних властей, до сих пор не искоренила эту заразу в самом обществе…