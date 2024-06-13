Китай лоббирует правительства развивающихся стран, чтобы они воздержались от участия в Саммите мира, который пройдет в субботу и воскресенье в Швейцарии, сообщает агентство Reuters со ссылкой на 10 анонимных дипломатов.

Для участия в саммите на данный момент зарегистрировались 90 стран и организаций. Россию на него изначально решили не приглашать, а Китай, несмотря на долгие уговоры со стороны Киева и Запада, в итоге отклонил предложение, указав, что саммит не соответствует его требованиям, в том числе об участии России. В Москве саммит называют бессмысленным.

Двое дипломатов, непосредственно знакомых с ситуацией, рассказали, что при общении с представителями развивающихся стран китайцы прямо не просили их отказаться от участия в саммите. Но они объясняли, что саммит лишь продлит войну, передает Reuters слова источников.

А в разговорах с западными представителями китайские дипломаты утверждали, что многие развивающиеся страны разделяют позицию Китая.

Пекин пока не комментировал это сообщение, пишет Reuters.