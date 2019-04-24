Бюрократия бессмертна или всегда ли надо действовать по уставу

Недавно в редакцию # позвонила жительница Баку, активистка гражданского общества Нигяр Алиева. По ее словам, в парке около памятника Наримана Нариманова лежит пожилой мужчина.

«Ему около 50 лет. Его зовут Акиф Алиев. Он тяжело болен, раньше лежал в какой – то больнице, но потом его просто выкинули на улицу. Он не может ходить. Теперь он умирает», — рассказала Нигяр Алиева и попросила помочь.

Мы воспользовались своим «служебным» положением и позвонили главврачу службы «Скорой помощи» Рауфу Нагиеву и попросили помочь.

Рауф Нагиев мгновенно среагировал на обращение #. Подъехавшая карета «Скорой помощи» забрала мужчину, его поместили в больницу имени Ага Мусы Нагиева (бывшая Семашко).

Казалось бы, проблему можно считать исчерпанной.

Однако 22 апреля взволнованная Нигяр Алиева вновь позвонила в редакцию: «Акифа Алиева собираются выбросить на улицу. Он находился в инфекционном отделении больницы, а так как у него нет никаких инфекций, его больше не хотят держать в больнице. Врачи говорят, что он притворяется больным, и ходить он может». Вчера 23 апреля, Акифа Алиева все же выписали из больницы. «Мы, группа волонтеров, сняли ему маленькую комнатку, но у нас нет денег для оплаты. Надеемся, что сможем собрать необходимую сумму через социальные сети. А также попробуем восстановить его документы», — рассказала Нигяр Алиева.

Как должно поступить руководство лечебного учреждения, если среди его больных оказался человек без определенного места жительства?

По словам заместителя главного врача Центра психического здоровья Рустама Салаева, еще до окончания лечебного процесса руководство больницы должно обратиться в Фонд социальной защиты для дальнейшего размещения больного в социальное убежище.

Мы связались с социальным убежищем, расположенным в поселке Забрат Сабунчинского района, надеясь, что сможем использовать свою профессию и на этот раз.

Однако, как заявил руководитель убежища Анар Ибрагимов, он принять А.Алиева в убежище не может. «Решение о размещении в социальном убежище принимает Фонд социальной защиты. Для этого надо официально обратиться в местное отделение полиции, местный муниципалитет или же в местный орган исполнительной власти.

Этот орган, в свою очередь, обращается в Фонд социальной защиты для размещения лица без определенного места жительства в убежище», — заявил «Зеркалу».

На вопрос, а где это время должен жить бомж? Анар Ибрагимов ответил коротко: «Не знаю. Таков наш устав».

Наверное, многие задавались вопросом, как нормальный, психически здоровый человек может оказаться на улице, стать бомжом? Жизнь непредсказуема, и очень часто бомжами оказываются пожилые люди, которых выгнали на улицу собственные дети. Или был у человека какой-то бизнес, но не потянул – обанкротился. Из-за кредитов отняли квартиру – оказался на улице. Есть, конечно, среди них и алкоголики и наркоманы, которые попали в такое положение из-за своих пагубных пристрастий. Но, в любом случае, помощь таким людям необходима. А в случае с Акифом Алиевым, хорошо, что есть такие небезразличные люди, как Нигяр Алиева. Если бы волонтеры действовали «по уставу», он мог бы просто умереть на улице.