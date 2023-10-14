«Соединенные Штаты готовы действовать, если враждебный Израилю элемент рассматривает возможность эскалации или расширения этой войны», — заявила глава администрации Байдена по связям с еврейской общиной Гринспен.

Она добавила, что США продолжат поддерживать связь с Израилем, «чтобы убедиться, что у них есть все необходимое для защиты».

Отметим, что ВС США перебросили военные корабли и самолеты поближе к Израилю в знак поддержки.

Как сообщает Пентагон, в состав группы USS Gerald R. Ford входят авианосец ВМС США USS Gerald R. Ford (CVN-78), крейсер с управляемыми ракетами класса Ticonderoga USS Normandy (CG 60), а также эсминцы с управляемыми ракетами класса Arleigh-Burke USS Thomas Hudner (DDG 116), USS Ramage (DDG 61), USS Carney (DDG 64) и USS Roosevelt (DDG 80).

(Ynet).