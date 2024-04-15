Соединенные Штаты предпринимают дипломатические усилия на Ближнем Востоке, пытаясь не допустить дальнейшей эскалации напряженности между Ираном и Израилем. С таким заявлением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«В последние 36 часов мы координируем дипломатический ответ, стараясь предотвратить [дальнейшую] эскалацию. Сила и мудрость должны быть разными сторонами одной монеты», — сказал глава американского внешнеполитического ведомства, комментируя ситуацию вокруг Ирана и Израиля на встрече с вице-премьером Ирака Мухаммедом Тамимом, который находится с визитом в Вашингтоне. «Я нахожусь в тесном контакте с коллегами в [Ближневосточном] регионе. И мы продолжим поступать таким образом в предстоящие часы и дни», — отметил Блинкен.

«Мы не стремимся к эскалации. Однако мы продолжим поддерживать оборону Израиля и защищать свой персонал в регионе», — добавил шеф американской дипломатии.

В связи с этим он напомнил о беседе президента США Джо Байдена и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, которая состоялась в эти выходные. «Как президент Байден подчеркнул [в телефонном разговоре] с премьер-министром Нетаньяху, США привержены обеспечению обороны Израиля», — заявил Блинкен. По его словам, события последних дней показали, что Израиль не останется в одиночестве, если против него будет применена военная сила.