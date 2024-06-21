Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с советником по национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби и министром по стратегическим вопросам Роном Дермером обратил внимание, что следует принять меры, чтобы не допустить эскалации в отношениях с Ливаном.

Блинкен «подчеркнул важность недопущения дальнейшей эскалации с Ливаном и достижения дипломатического урегулирования, которое позволит израильским и ливанским семьям вернуться в свои дома», — говорится в распространенном американским Госдепортаментом сообщении о встрече.

В нем отмечается, что стороны также коснулись прекращения огня в Газе и освобождения заложников.

Госсекретарь «подчеркнул необходимость принятия дополнительных мер для увеличения объема гуманитарной помощи в Газе и разработки плана постконфликтного управления, безопасности и восстановления», подтвердив «твердую приверженность Соединенных Штатов безопасности Израиля».