Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не останутся в стороне в случае продолжения Россией эскалации на границе с Польшей. Это заявление прозвучало во время его краткого общения с журналистами на лужайке перед Белым домом, сообщает Clash Report.

Издание публикует фрагмент видео, где американский президент отвечает на вопросы репортеров, однако из-за шума работающего двигателя вертолета слова трудно разобрать. В сопроводительном тексте Clash Report утверждает: «Трамп заявил, что США помогут защитить Польшу, если Россия продолжит эскалацию».

Данный комментарий Трамп сделал на фоне сообщений о том, что европейские союзники выражают обеспокоенность слабой реакцией Вашингтона на последние провокации России против стран НАТО. В частности, по информации Reuters, европейские члены альянса были серьезно встревожены сдержанной позицией Трампа после атаки российских дронов на Польшу и опасаются, что это может свидетельствовать о нежелании текущей администрации США выполнять свои обязательства по Североатлантическому договору.

В ночь на 10 сентября около двадцати российских беспилотников нарушили воздушное пространство Польши. Утром того же дня Трамп проигнорировал вопросы журналистов по этому поводу, а вечером разместил в социальной сети неоднозначное сообщение: «Что это за нарушение воздушного пространства Польши российскими дронами?». Позже он допустил возможность того, что вторжение могло быть «ошибкой».

Когда российские истребители нарушили воздушное пространство Эстонии, реакция американского президента вновь оказалась сдержанной. «Мне это не нравится, когда такое происходит. Это может обернуться большой проблемой. Мне будут докладывать об этом», — сказал он. (moscowtimes.ru)