Германия, Франция и Швеция отправят в Данию войска, средства защиты от беспилотников, радарные системы и вертолет, чтобы защитить Копенгаген во время саммита европейских лидеров в среду, сообщает Bloomberg. На нем, в частности, будет обсуждаться создание «стены от дронов» на границе с Россией и Беларусью. Дополнительное прикрытие столице Дании понадобилось после трех инцидентов с неопознанными беспилотниками, нарушившими за последнюю неделю работу гражданских и военных объектов.
Из-за появления крупных, профессиональных летательных аппаратов, в том числе в районе военных объектов в воскресенье, властям Дании пришлось закрывать несколько аэропортов, включая копенгагенский – крупнейший в Северной Европе. Поэтому страна обратилась к партнерам по НАТО за помощью в преддверии неформальной встречи лидеров ЕС и саммита Европейского политического сообщества – межправительственного стратегического форума с участием стран Евросоюза, Великобритании, Украины, Турции, который запланирован на пятницу.
Власти также запретили на неделю полеты всех гражданских дронов. А НАТО направило в Копенгаген минимум один дополнительный фрегат, специализирующийся на противовоздушной обороне, отмечает Financial Times. «Так, как в последние дни, наше воздушное пространство не нарушалось со времен Второй мировой войны… Ясно, что мы серьезно к этому относимся», – заявил министр транспорта Томас Даниэльсен.
Дания выделила Украине 10,1 млрд евро, заняв первое место среди всех союзников по размеру помощи в процентах ВВП (в номинальном выражении – 6-е место), по данным Кильского института мировой экономики. Кроме того, она стала инициатором военной поддержки в виде инвестиций в производство вооружений в самой Украине и первой страной НАТО, на территории которой будет открыто украинское военное предприятие. Правительство Дании разрешило компании Fire Point построить завод для выпуска твердотопливного ракетного компонента.
Fire Point, производитель боевых дронов FP-1, также разработала самую дальнобойную украинскую ракету «Фламинго», способную достать до объектов практически на всей европейской территории России. Производство на новом заводе она рассчитывает начать 1 декабря.