Германия, Франция и Швеция отправят в Данию войска, средства защиты от беспилотников, радарные системы и вертолет, чтобы защитить Копенгаген во время саммита европейских лидеров в среду, сообщает Bloomberg. На нем, в частности, будет обсуждаться создание «стены от дронов» на границе с Россией и Беларусью. Дополнительное прикрытие столице Дании понадобилось после трех инцидентов с неопознанными беспилотниками, нарушившими за последнюю неделю работу гражданских и военных объектов.

Из-за появления крупных, профессиональных летательных аппаратов, в том числе в районе военных объектов в воскресенье, властям Дании пришлось закрывать несколько аэропортов, включая копенгагенский – крупнейший в Северной Европе. Поэтому страна обратилась к партнерам по НАТО за помощью в преддверии неформальной встречи лидеров ЕС и саммита Европейского политического сообщества – межправительственного стратегического форума с участием стран Евросоюза, Великобритании, Украины, Турции, который запланирован на пятницу.

Власти также запретили на неделю полеты всех гражданских дронов. А НАТО направило в Копенгаген минимум один дополнительный фрегат, специализирующийся на противовоздушной обороне, отмечает Financial Times. «Так, как в последние дни, наше воздушное пространство не нарушалось со времен Второй мировой войны… Ясно, что мы серьезно к этому относимся», – заявил министр транспорта Томас Даниэльсен.