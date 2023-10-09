17 июля 2023 года Россия вышла из «зерновой сделки». Не дала результатов и последняя встреча президентов Путина и Эрдогана в Сочи 4 сентября. Вскоре после этой встречи ВКС России начали атаки на порты Одесской и Николаевской областей Украины, а также на зерновые склады в Рени и Измаиле. После ущерба, нанесенного черноморским портам, Украина решила переправлять зерно по реке Дунай.

В ответ на это РФ решила уничтожить зернохранилища Украины. Действия Кремля показывают, что Путин, чтобы оказать политическое давление на Запад, пытается создать глобальный дефицит продовольствия.

По словам представителя ООН Стефана Дюжаррика, в прошлом году украинское зерно спасло от нехватки продуктов питания 100 миллионов человек в мире. Украина зарекомендовала себя как надежный экспортер продовольствия, добросовестно выполняющий свои обязательства.

Эксперты считают, что бойкот Россией «зерновой сделки» нанесет большой ущерб украинским фермерам и может стать причиной глобального продовольственного кризиса.

Если экспорт зерна из Украины не будет возобновлен, в конце этого года в некоторых странах Африки и Ближнего Востока начнется дефицит зерна. Сотни тысяч беженцев, по этой причине устремившиеся в Европу, станут источником хаоса, насилия и эпидемий в странах ЕС.

Это новая гибридная угроза Кремля Западу. Кроме того, мировой рынок на дефицит зерна отреагирует резким скачком цен. Таким образом, это станет еще одним рычагом давления Путина на Запад с целью получения необходимых политических выгод.

Но Россия терпит неудачу в Украине: война, инициированная Путиным, не принесла России ничего, кроме огромных потерь и позора. По этой причине Путин решил использовать продовольственный терроризм для давления на Запад.

Мир должен предотвратить преступление, запланированное Россией: очередным потрясением для человечества после пандемии и войны в Украине станет глобальный голод.

В ответ на продовольственный шантаж, который ставит под угрозу жизнь миллионов людей в бедных странах, экспорт зерна из Украины должен быть восстановлен как можно скорее, а против России должны быть введены новые санкции.

Асиф Алиев, Украина, Специально для AYNA